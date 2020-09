Musica, morto a New York al musicista Eric Morillo, amico del Caligula. Il ricordo di Roberto Talarico

Qualche giorno fa’ è morto

il deejay, musicista e produttore Erick Morillo, a soli 49 anni,una vera star della musica house dolce conosciuto in tutto il mondo per la hit degli anni 90 I like to move it, diventata qualche anno dopo il tormentone della trilogia animata Madagascar.

Erik Morillo era di origine colombiana ma cresciuto negli Usa esattamente nel New Jersey, ha realizzato remix per artisti di prim’ordine come Whitney Houston, Bassements Jazz, Puff Daddy e Boy George. Con la sua etichetta, Subliminal, dal 1997, è stato tre volte vincitore del miglior dj house award ai Dj Award e vincitore del premio come miglior Dj internazionale nel 2002, 2006 e 2009. Nella sua carriera ha usato diversi pseudonimi, tra cui Ministers De-La-Funk, The Dronez, R.A.W., Smooth Touch, Reel 2 Real e Deep Soul.

Negli anni 90 con il progetto Reel To Real ha prodotto alcune canzoni di fama mondiale come I like to move it e Can you feel it (1993-94). Proprio con con il tour italiano di Real To Real Erik è stato ospite del mitico Caligula nel 1993 una serata indimenticabile per tutti gli amanti della musica house in Calabria , ancora oggi le sue produzioni sono di moda nelle discoteche di tutto il mondo e le nuove generazioni ballano e ascoltano la sua musica probabilmente non conoscendone l’origine ma solo il sound.

Ho voluto ricordalo a qualche giorno dalla scomparsa perché per me e tutto il popolo del Caligula così come hanno fatto gli amici di Napoli Angels of Love Erik ha rappresentato la gioia della vita il sorriso verso il futuro la voglia di restare svegli di superare l’alba ed in una estate come quella attuale ammantata di un velo di tristezza il solo ricordo di essere stato insieme a lui di averlo fatto cenare guardando lo scoglio di Pietragrande di aver assistito alla sua performance è certo un ricordo ma è stato un onore ed un grande privilegio .

Roberto Talarico