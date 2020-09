Gianvito Casadonte lancia dal red carpet della Mostra di Venezia il suo programma Primo set

Red carpet alla 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia per Gianvito Casadonte, sovrintendente del Teatro Politeama, direttore artistico del Magna Graecia Film Festival, direttore del premio Rotella, promotore di numerose iniziative culturali e conduttore del programma ‘Primo set’ in onda su Rai 2 dal 10 settembre. Nei giorni scorsi sulle reti Rai è stato lanciato il promo della trasmissione che racconta la ripartenza del mondo del cinema dopo il periodo di lockdown causato dalla pandemia globale.

Gianvito Casadonte ha intervistato i grandi protagonisti del cinema italiano ed internazionale per svelare tutti i segreti del set. Il settore cinematografico, tra i più colpiti dall’emergenza covid-19, è ripartito con diverse produzioni e la trasmissione”Primo set” dal 10 settembre, in seconda serata, rivelerà la magia del cinema e delle serie tv. Sulle pagine del Corriere della Sera, in un’intervista pubblicata nei giorni scorsi, Casadonte ha anticipato alcuni temi della trasmissione che punta i riflettori su quello che finora era rimasto al buio.

“Sono molto emozionato per questa nuova avventura. Ho amato e amo il mondo del cinema – dichiara Gianvito Casadonte – e avrò l’occasione di raccontarlo grazie ad un format esclusivo in cui si alterneranno straordinari attori, doppiatori e registi. Da 18 anni il cinema è la mia vita e sono contento di poter trasferire l’entusiasmo, la voglia di fare e lo scatto di orgoglio di questo settore gravemente colpito dalla pandemia”.