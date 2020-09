Al museo del Rock la proiezione del film documentario sul Festival Pop di Monterey’67

Monterey Pop Festival: questo il titolo del film- documentario che sarà proiettato domani giovedì 1 ottobre, alle ore 20.30, al museo del rock.

Di seguito la presentazione del curatore Piergiorgio Caruso: “Correva l’anno 1967, l’anno d’oro del rock e della controcultura. Jimi Hendrix era pressoché sconosciuto in America, ma in Inghilterra già avevano capito chi fosse. Pare che Paul McCartney telefonò agli organizzatori pregandoli di ingaggiarlo per il festival…beh Paul! Se lo dici tu… rispose papà John Phillips. Brian Jones, il fondatore dei Rolling Stones scomodò la sua bionda chioma per accompagnarlo sul palco. Jimi schianta tutti…assurge ad icona generazionale con una performance inimmaginabile conclusa col rito sciamanico della sua chitarra in fiamme… spettatori a bocca aperta! Janis Joplin…timida texana, carattere insicuro, viso ancora brufoloso, sorriso dolcissimo, voce inaudita: insomma, la più grande cantante della storia. La sua esibizione a Monterey lascia senza fiato e senza parole.

Ecco, se proprio dovessimo dire quale sia l’immagine simbolo del festival, la scelta cadrebbe sullo sguardo di una sbigottita mama Cass in preda allo sbalordimento per lo spettacolo offerto da Janis. Del resto se Woodstock è il festival più famoso della musica del ‘900, Monterey è stato il più sbalorditivo, quello in cui i musicisti suonarono meglio. Sbalorditivo Jimi, sbalorditiva Janis… ma lasciano di stucco anche gli Who, concerto devastante, furia devastante, strumenti devastati.

Rimane sbalordito anche Otis Redding: si innamora della scena californiana, cambia addirittura modo di scrivere canzoni, lui che era l’alfiere del soul di Memphis, compone Sittin’ on a dock of the bay e muore di lì a poco in un tragico incidente aereo.

A Jimi, a Janis, a Otis redding, ma anche a Keith Moon e a John Entwistle dei Who dedichiamo la visione di questo portentoso film di Don Pennebacker. A loro e a tutti i presenti a questo straordinario evento che ha cambiato il modo di vivere e di intendere la musica anche per le generazioni a venire”.

Ingressi con modalità anti- covid, necessario prenotarsi al numero 3398154789.