“Disastrosa la situazione di canaloni e grate”

Ed eccoci qui. Come un film gia’ visto ci ritroviamo sempre nello stesso periodo a dover denunciare le stesse cose. Purtroppo in una città dove i lavori di manutenzione ordinaria non sono garantiti bisogna ripetersi ed essere a volte anche monotoni. Infatti, anche quest’anno, proprio in un periodo in cui stanno per arrivare le prime piogge ( che vista l’estate rovente si prevedono molto abbondanti) la situazione di canaloni e grate è disastrosa. In diversi quartieri la situazione si presenta dimenticata e nello specifico a via Fares la situazione delle grate è completamente assurda. Malconce o addirittura distrutte, sporche o piene di erbacce, così si presentano in un quartiere che di dimenticato ha molte cose. Nonostante le numerose denunce e segnalazioni ad oggi ancora nessun servizio di manutenzione è stato fatto e si aspetta forse che alla prima cosiddetta ” botta d’acqua” accada il peggio.