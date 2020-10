Il catanzarese Davide Sgrò “Sgrodolina” protagonista del video della cantante  Wanda Fisher

Davide Sgro 25 anni showman e hair stylist conosciuto in arte Sgrodolina della provincia di Catanzaro è stato protagonista del video della cantante Wanda Fisher. La cantante italo-americana e corista dei più grandi artisti italiani (è la voce originale dei cori de “Il mio canto libero” di Lucio Battisti e ha preso parte come corista al tour d’addio di Mina), si mette in gioco e si “sente protagonista della sua vita come fosse una star, una donna che vuole fare faville e che ama molto i toyboy”. Quanto al videoclip, nato da un’idea di Kevin Dellino, il colorato ed esilarante videoclip vede protagonista il modello e calciatore Matteo Alessandroni. Spiccano anche personaggi come l’irriverente Simone Di Matteo (in un cameo), il ballerino Filip Simaz (in un assolo), Riccardo Remedi Dj, Daniele Pompili e Sgrodolina.

“Sono felice di aver partecipato in questo video clip – dice Sgro- perché mi sentivo tema della canzone. Il tema è appunto l’autostima che in passato avevo perso per via del bullismo e dell omofobia che sto riacquistando ora forse perché la gente mi vede più cresciuto e molto più artista.

Ogni esperienza musicale e televisiva per me è importante perché mi regala sempre persone meravigliose”.