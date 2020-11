Catanzaro Game Contest, anche questa settimana due live quiz

Si apre una nuova settimana in compagnia di Catanzaro Game Contest e dei suoi curiosi e divertenti quiz sulla città di Catanzaro. Saranno, come sempre la cultura, lo sport, l’arte, i paesaggi e la gastronomia gli argomenti delle domande a cui dovranno rispondere i concorrenti per scalare la classifica e aggiudicarsi i premi in palio. Come di consueto saranno due gli appuntamenti con i live quiz: martedì 17 in compagnia del Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi, mentre giovedì 19 toccherà alla guida turistica Angela Rubino interagire con i concorrenti.

In palio per i tre più veloci e bravi utenti di martedì un libro da ritirare presso la libreria Ubik di Catanzaro, mentre giovedì ai migliori tre concorrenti andrà un buono per un’apericena per due, una bottiglia di prosecco, e un buono per due cocktail da ritirare presso il Bar Cuba Libre. Il premio settimanale è invece uno SmartPad Iyo 10 da ritirare presso RGB Electronic. Tutti i giocatori del quiz potranno ritirare un cavetto USB presso il negozio Wind-Tre del Parco Commerciale le Fontane.

Chi non avesse ancora scaricato l’app Wicontest è in tempo ancora per farlo per partecipare al quiz. Basterà poi registrarsi e iscriversi al “Catanzaro Game Contest” all’interno della sezione “Scopri l’Italia”. In fase di registrazione, dopo aver selezionato “Registrati”, inserendo il codice CATANZAROINFORMA, nello spazio “codice invito”, l’utente riceverà immediatamente un bonus di 250 punti che si sommerà ai punti a ottenuti nelle sfide.