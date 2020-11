Sofia Benincasa undici anni: determinazione, ambizione e talento

Voce bellissima, movenze da donnina, attenzione per la moda, atteggiamento raffinato e nessun “panico da palcoscenico”. Gli ingredienti per essere una vera e propria star, Sofia Benincasa (11 anni, di Sellia Marina) ce li ha proprio tutti. Vincitrice di alcuni concorsi canori, Sofia ha da qualche tempo pubblicato il suo secondo video in occasione del Festival “Una Voce per lo Jonio”, dal titolo Ti avrei voluto dire, cover della canzone di Federica Carta. In questa intervista si racconta.

Quanto hai cominciato a cantare e perché?

«Ho iniziato a cantare 4 anni fa. Subito frequentavo un coro, da lì ho capito che cantare mi piaceva davvero tanto ed ho cominciato e prendere lezioni».

Cosa si prova sui palcoscenici?

«Quando salgo sul palco ho sempre molta ansia, una gran paura di sbagliare e un po’ di emozione.

Qual’è il palco in cui ti è piaciuto di più esibirti?

«Quello di “Una Voce per lo Ionio”, perché c’erano tantissime persone. Questo concorso l’ho vinto due volte».

Quali altri concorsi canori hai vinto?

Ho vinto anche “Una canzone per un Sogno”, lo “Zecchino D’argento” e “Smile” che si è tenuto durante il primo lockdown»

E l’amore per la moda?

«Mi piace tantissimo vestirmi alla moda. Già da piccola indossavo sempre cose stravaganti e mi scelgo sempre tutto da sola!»

Da grande punterai al mondo dello spettacolo?

«Credo proprio di sì. Poi più in là chissà?!».