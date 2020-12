Intervento Wanda Ferro pro operatori dello spettacolo: il ringraziamento di Agis e Assomusica

Sentiamo il sincero desiderio di ringraziare l’onorevole Wanda Ferro per il suo ordine del giorno regolarmente approvato, con cui il Governo si è impegnato alla destinazione di adeguati ristori ai produttori e organizzatori dei principali festival di ogni regione, sulla base delle graduatorie degli ultimi bandi regionali. Parole di Francescantonio Pollice (Agis Calabria) Gianluigi Fabiano e Ruggero Pegna (deleg. Assomusica)

Ci fa piacere constatare che il nostro appello dei giorni scorsi sia stato subito recepito da una figura politica di grande sensibilità, da sempre impegnata, anche nei precedenti ruoli di assessore comunale e presidente della Provincia di Catanzaro, a promuovere e sostenere il mondo della Cultura e dello Spettacolo dal vivo.

In un momento in cui produttori e organizzatori di grandi eventi e Festival rischiano la chiusura delle loro imprese e la fine di prestigiosi progetti, l’onorevole Ferro ha correttamente sottolineato tutte le molteplici valenze e ricadute di un settore fondamentale per la crescita umana e culturale e la valorizzazione dei territori, ma anche per l’occupazione, la promozione, i riflessi commerciali sul vasto indotto.

Ci auguriamo che, alla luce del disastro economico prodotto dalla pandemia, che ha praticamente azzerato i fatturati di questo comparto producendo perdite ingenti e incolmabili, si vogliano quindi concretamente accordare sostegni adeguati a tutti i produttori e organizzatori di festival storicizzati riconosciuti dalle amministrazioni regionali, in quanto aggiudicatari di bandi pubblici nell’ultimo triennio, in modo che possano superare il difficile momento e ripartire con le nuove edizioni già dal 2021.

Auspicando che l’appello raccolto a livello nazionale, sia ugualmente compreso e fatto proprio dai vertici dell’Amministrazione regionale, cogliamo l’occasione per porgere al nostro pubblico composto da persone di ogni età, ma soprattutto di giovani, i nostri migliori auguri, con la speranza di poterci al più presto ritrovare dal vivo a far festa.>