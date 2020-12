Grimaldi Pacioli, il Covid ferma il Christmas Party. Non la musica

“A Natale Puoi ” era il ritornello di un jingle pubblicitario che imperversava nel periodo delle feste in tutte le televisioni.

Quest’anno, purtroppo, a Natale non puoi.

E così il Covid ha interrotto la bella tradizione del Christmas Party” la giornata di festa organizzata dagli studenti del “Grimaldi – Pacioli”.

Il titolo non inganni perché la festa era e tornerà ad essere un ’occasione non soltanto conviviale, ma un momento per unire sia idealmente che concretamente passato, presente e futuro di una scuola dell’innovazione che affonda –però- le sue salde radici nel lontano 1872 allorquando venne istituita, nella città, la “scuola Tecnica”.

Alla manifestazione, rigorosamente gestita dai ragazzi, venivano –infatti- invitati “vecchi” studenti e quelli delle scuole medie ai quali gli alunni dell’I.T.E. Grimaldi-Pacioli facevano da “cicerone” nella visita dell’Istituto per fornire un contributo nella imminente scelta scolastica.

La giornata era caratterizzata, ovviamente, dai momenti di “leggerezza” con l’esibizione del gruppo musicale della scuola e la discoteca, allestita -per l’occasione- nella palestra dell’Istituto, e un ricco buffet.

Il Grimaldi-Pacioli, diretto da Grazia Parentela, non si arrende al Covid. Non solo sono proseguite tutte le attività didattiche quanto sono state intraprese innovati percorsi di alternanza ed extracurriculari, comprese quelle del gruppo musicale che ha voluto lasciare il messaggio di auguri natalizio.