Il palcoscenico del Comunale comodamente a casa. Al via Teatro… & altri rimedi

Oggu alle 18,00 sulle pagine di Catanzaroinforma andrà in onda la Prima Puntata della nuova rubrica “Teatro… & altri rimedi” che consentirà nei tempi del lockdown di vedere il teatro comodamente da casa.

Commedia in due atti di Nino Gemelli, interpretata dal teatro Incanto sul palco del Cinema Teatro Comunale, Il Centro del centro storico!

Con la regia di Francesco Passafaro vedremo in scena molti attori della compagnia teatrale di Catanzaro, Stefano Perricelli, Roberto Malta, Michele Grillone, Elisa Condello, Francesca Guerra, Rossella Rotella e Michele Muzzi.

In più,i piccoli Mario Scozzafava, Blanca Fiorita e Maria Francesca Di Marco. Tutti insieme per portare il Teatro a casa dei nostri Spettatori Spettacolari. Non perdere nemmeno un minuto di questa commedia che strappa più di un sorriso e ci fa trascorrere in allegria un periodo assai particolare.