Cropani, Michele Ligarò in testa alle classifiche radio napoletane

E’ calabrese, ma canta in napoletano, tanto bravo che le sue canzoni sono in testa alle classifiche della radio campane e non è finita qui.

Si sprecano gli aggettivi per il giovane cantautore Michele Ligarò, uno cresciuto a musica e biscotti.

Il musicista cropanese, cresciuto nella piccola frazione Cuturella, non solo sta riscuotendo un grande successo con l’album “Nnammurato e Napule”, ma è in procinto di presentare oggi, 1 gennaio 2020, su youtube un nuovo videoclip di un grande classico della canzone napoletana “Passione eterna”. E’ il terzo videoclip relativo al nuovo album “Nnammurato e Napule”. La regia del video è di Ciro Grieco e Checco danza in collaborazione con Mipa eventi.

Il video è stato girato nella splendida città di Crotone e ha visto la partecipazione della modella Giusy Bellino.

Il lancio del video è previsto per le ore 12 di venerdì 1 Gennaio 2021.

Spopola in Campania e non passa inosservato in Calabria: Michele Ligarò crede in quello che fa .