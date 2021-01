Il Politeama di Catanzaro accoglie il 2021 con il Concerto di Capodanno trasmesso in streaming sui canali social del teatro e anche sulla home page di Catanzaroinforma. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle ore 18, con un programma ispirato alle più famose arie del repertorio lirico italiano, eseguite per l’occasione dall’Orchestra filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Filippo Arlia, con la voce del tenore Francesco Fortes.

Il programma del concerto:

Rossini: “Ouverture” da Il Barbiere di Siviglia

Puccini: “E Lucevan le stelle” da Tosca

Rossini: “Ouverture” da Semiramide

Leoncavallo: “Vesti la giubba” da Pagliacci

Mascagni: “Intermezzo” da Cavalleria rusticana

Puccini: “Nessun dorma” da Turandot

Rossini: “Ouverture” da Guglielmo Tell

La prima visione in streaming sarà disponibile in questa pagina e nella parte alta della nostra home.