“Le forze dell’ordine quando ci fermano, poi si tolgono il cappello rispettosi”

Di Alessandro Testa*

Forse abbiamo sbagliato, in tutti questi anni, a restare nascosti. Forse il territorio ha il diritto di avere occhi dentro le mura di un ospedale così particolare come il S. Anna. Forse avremmo dovuto raccontare noi stessi e le nostre giornate quando c’era ancora la tranquillità per farlo con grazia e chiarezza. forse avremmo dovuto condurvi per mano in posti dove è di casa la sofferenza.

Forse avremmo dovuto preoccuparci prima di farvi sapere quanto siamo bravi, quanto siamo orgogliosi, un po’ sfrontati. Agli operatori delle forze dell’ordine che se ci fermano per controlli si scappellano rispettosi, dovremmo confessare il moto di trionfo che ci prende e della ineffabile bellezza di sentirsi parte di un esercito. Ai tanti cittadini che ci fanno i complimenti dovremmo spiegare che siamo persone come loro, solo più fortunati perché facciamo ciò che ci piace.

E anche a chi non siamo riusciti a ridare la salute, ai loro cari in lutto dovremmo parlare, perché essere campioni obbliga alla vittoria e non concede sbagli, ma siamo come voi e come voi sbagliamo. Raramente, per fortuna”.

*cardiochirurgo Sant’Anna hospital