Musica, l’emergente Valentina Sacco e la musica che sconfigge la paura

Tra gli artisti emergenti della provincia di Catanzaro compare un nuovo nome, Valentina Sacco, giovane decollaturese dedita ai suoi studi in Giurisprudenza e alla sua passione per la musica.

Conseguita la Laurea in Giurisprudenza e avviata la pratica forense a Catanzaro, Valentina decide di far coniugare tra loro le due anime: quella giuridica e quella musicale.

Nel mese di novembre 2020 esce su YouTube il video musicale del suo primo inedito “Non mi fai paura”, girato durante il difficile periodo di emergenza sanitaria.

“Non mi fai paura”, un titolo semplice ma diretto, è già un chiaro segnale sull’argomento del testo. Il dolore, emozione umana di chiunque, Valentina lo sconfigge cantando, urlandogli addosso che non la spaventa, che non le mette paura, che da quel buio uscirà rivedendo la luce, l’alba.

Nel testo è presente la dicotomia buio/luce e anche la metafora del cerotto che cura il colpo preso. Semplice, diretto, orecchiabile, ognuno può ritrovarsi nelle parole del testo e anche nella musica strumentale della chitarra, tutto pensato dalla cantante stessa.

La dicotomia tra buio e luce, e lacrime e poi sorrisi, è evidente nel video musicale che dà ancora più significato al testo. Certo non è stato semplice girare le scene soprattutto quelle notturne, “per alcune riprese siamo stati costretti ad adoperare filtri notturni viste le improvvise restrizioni” afferma Valentina. Nonostante tutto, la cantante, è di nuovo a lavoro su quello che sarà il suo secondo inedito che conterrà una musicalità differente rispetto al primo; divertente e movimentata. Il singolo, presto in uscita, si comporrà di un nuovo video musicale. L’intenzione di Valentina è quella di pubblicare un album interamente scritto e musicato da lei. Una particolarità riscontrata in questa cantautrice è rappresentata dal contenuto dei testi, tutti su questioni di vita quotidiana.