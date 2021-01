Musica, Andrea Mellace al concorso Jazz “Chicco Bettinardi”, la soddisfazione dell’assessore Lobello

Dichiarazione dell’assessore agli Spettacoli Alessandra Lobello:

“È sempre importante che la città riesca ad esprimere ed esportare i propri talenti. E quando succede c’è da andare orgogliosi, perché vuol dire che la vivacità del capoluogo calabrese, dal punto di vista artistico e, quindi, culturale, non si ferma mai.

Per questo motivo ho accolto con estrema soddisfazione la notizia che un giovane talento catanzarese, Andrea Mellace, sia stato scelto insieme al suo quartetto per le finali del prestigioso concorso “Chicco Bettinardi” organizzato dal Piacenza Jazz Fest, una delle più importanti kermesse italiane di questo genere musicale. Per il Catanzaro Jazz Fest, Mellace si è esibito quest’estate sul palco di piazza Prefettura nell’ambito della rassegna organizzata dal Comune “Catanzaro facciamo centro”

Ad Andrea rivolgo a nome di tutta l’amministrazione un caloroso in bocca al lupo per la performance che lo attende, in Emilia, il prossimo 13 marzo. Il successo ottenuto da Mellace e dal suo quartetto credo sia anche un simbolo di speranza in questi mesi in cui quasi tutto – e nel mondo degli spettacoli praticamente tutto – è congelato a causa della pandemia. Ad Andrea auguro il meglio possibile nella certezza che, appena si potrà, delizierà di nuovo dal vivo, con la sua assoluta maestria, la sua città e i suoi concittadini”.