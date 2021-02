“Psychedelic”, il film del regista Davide Cosco su Amazon Prime Video

Dopo il grande successo di critica e pubblico ottenuto alla Festa del Cinema di Roma, il film del regista Davide Cosco è da oggi visibile su Amazon Prime Video.

Un cast d’eccezione con Massimiliano Rossi, Alessandro Haber, Yari Gugliucci, Pietro De Silva, Flavio Bucci (alla sua ultima apparizione sul grande schermo), Giuseppe Amelio, Ksenija Martinovic, Aida Flix. Una distribuzione nazionale ed internazionale prestigiosa per un film d’autore intenso e commovente, un lavoro, come definito su Repubblica dal presidente dei critici cinematografici italiani Franco Montini, per certi versi sperimentale, basato su sequenze di forte impatto visivo ed emotivo. Una data d’uscita non casuale, quella di San Valentino, per un film da assaporare lentamente, che mostra una forma d’amore intima e universale, e di cui si parlerà molto.