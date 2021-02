Nuova uscita discografica per il dj producer Gabrikaos con Myriam Cavalli

Da oggi disponibile su tutte le maggiori piattaforme di streaming e di download il nuovo lavoro dei due artisti catanzaresi Gabriele Casaburi in arte GabriKaos musicista e dj producer con oltre 4,8 mln di ascoltatori nel 2020 in 89 paesi (dati Spotify) e Miriam Cutruzzula’ in arte Myriam Cavalli, cantante, attrice, performer .

Dopo il sorprendente e straordinario successo internazionale di Vicious Circle, dello scorso Ottobre, soprattutto negli Stati Uniti, i due artisti ritornano con Big Space . Disponibile da oggi anche il video ufficiale che hanno ambientato a Londra la citta di adozione di Miriam da ben sette anni . “La nostra uscita e’ collegata ad un tema molto attuale e social: il Self Love e il body positivity “ -dice Gabriele- “ e infatti non e’ un caso se la canzone debutta nel giorno dei single: il messaggio che vogliamo comunicare e’ quello dell’amore per se stessi e il proprio corpo, perche’ ogni corpo e’ buono, e, contemporaneamente all’uscita, abbiamo lanciato l’hastag #YouAreEnough, #Tu SeiAbbastanza .

“Nel video ufficiale del singolo, uscito oggi su youtube -aggiunge Myriam- un’aliena arrivata per errore sul pianeta Terra, nota il suo aspetto fisico per la prima volta in uno specchio.oggetto sconosciuto per lei, e capisce realmente la sua bellezza ed unicita’ . Cosi inizia a ballare sulle note di quello che vuole essere un inno all’amor proprio, lottando contro i pregiudizi e incitando i suoi simili e a seguire il suo esempio. -conclude Miriam. Big Space contribuisce ad arricchire un repertorio scarno di canzoni sull’amore per se stessi e questo proprio ad un giorno di distanza da S.Valentino”.