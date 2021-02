Psychedelic del regista di Catanzaro Davide Cosco in home di Amazon Prime Video

Sta riscontrando un importante gradimento di pubblico il film del regista Davide Cosco, evidenziato anche in piattaforma, e all’interno della quale se ne segnala la presenza in home.

Un lavoro che in un particolare periodo storico, fa riflettere sull’importanza della condivisione, sul valore dell’incontro fra diverse generazioni. L’opera dal forte impatto estetico, più volte assimilata anche da stampa nazionale al cinema di Sorrentino e di Lynch, apre una riflessione profonda sulla relazione tra arte e fede, sulla necessità di intraprendere un viaggio interiore e sulla capacità di andare oltre certe ipocrisie quotidiane. Un film potente ed elegante che si fa apprezzare per un plot avvincente ed entusiasmante. In Psychedelic, oltre al cast d’eccezione, Massimiliano Rossi, Alessandro Haber, Yari Gugliucci, Ksenija Martinovic, il compianto Flavio Bucci, Giuseppe Amelio, Aida Flix, Paolo Turrà, Anna Malvica, il vero personaggio è il pubblico, che diventa assoluto protagonista di un viaggio tutto da assaporare e vivere intensamente.