Lutto nel mondo della musica catanzarese. Il Covid sconfigge Gianfranco Riccelli

Lutto nel mondo della musica. E’ morto a Catanzaro al Pugliese-Ciaccio per le conseguenze del Covid 19 pochi giorni dopo il suo ricovero il musicista Gianfranco Riccelli. Aveva fondato nel 2005 il gruppo degli Arangara,di cui è stato musicista e cantante.

Ha collaborato con grandi della musica come Francesco Guccini, Claudio Lolli e Pierangelo Bertoli. Stava per ultimare un nuovo album che sarebbe stato disponibile la prossima estate. Era colonnello dei Carabinieri in pensione e originario di Taverna. E proprio nella città di Mattia Preti si svolgeranno domani i funerali alle 15,30 nella chiesa di Santa Barbara.