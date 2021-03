Progettazione Calabria Film Commission, il plauso del Centro studi politico-sociali “Don Francesco Caporale”

“La scelta della compianta presidente Jole Santelli di scegliere la professionalità, l’esperienza e il grande entusiasmo di Giovanni Minoli alla guida dalla Calabria Film Commission inizia a dare i suoi frutti: quella degli audiovisivi nella nostra regione ha le potenzialità per diventare una vera e propria industria in grado di portare occupazione e sviluppo. E il Piano Esecutivo annuale d’Immagine e Promozione Turistica 2021” approvato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale, che stanzia più di trenta milioni di euro, spinge la Calabria in questa direzione”. E’ quanto si legge in una nota del Centro studi politico-sociali “Don Francesco Caporale”, a firma dei componenti Carolina Citrigno, Pietro Donato Ippolito, Lello Talarico, Paola Bellomo, Alberto Tiriolo, Fabio Impera, Domenico Lomanni,Tonino Bitonte, Rosario Munizza, Cristina Cuminetti, Carlo Botta, Francesco Saverio Macrina.

“Giovanni Minoli, sin dal suo insediamento, ha chiaro in mente il percorso da strutturare per ripetere nella nostra regione il miracolo che ha realizzato a Napoli con ‘Un posto al sole’ e in Sicilia con “Agrodolce’: fare della Calabria un grande set creando lavoro e indotto, con produzioni ambientate in Calabria. E quindi – si legge ancora nella nota del Centro Studi Politico sociali “Don Francesco Caporale” – facendo diventare i luoghi delle ambientazioni delle soap più amate location cult capaci di attrarre la curiosità dei turisti. La nostra regione può essere valorizzata offrendo comunque un prodotto televisivo dal target popolare ma con la resa, più raffinata e ambiziosa, quasi cinematografica. Da qui il progetto ambizioso e condivisibile di spingere alla promozione di un turismo legato all’uscita di film o fiction ambientate in determinati paesi o città. Un esempio? I paesini del ragusano usati come set per le puntate del Commissario Montalbano, presi d’assalto dai visitatori italiani e non solo. I luoghi che appaiono nelle fiction televisive, infatti, hanno un grande ritorno di immagine, oltre che un ritorno economico in termini turistici: le location diventano familiari per i telespettatori nei quali nasce il desiderlo di visitarle dal vivo, magari per incontrare gli attori oppure semplicemente per provare l’emozione di sentirsi parte del set. Anche questo è marketing territoriale, poggiato sull’immagine positiva della Calabria, sulla sua infinita bellezza.

Nella prima conferenza stampa con la presidente Santelli, che sembra così lontana nello spazio e nel tempo – si legge ancora nella nota del Centro Studi – Minoli parlo della creazione di studios per eseguire la lunga serialità audiovisiva (documentari, trasmissioni televisive, film) e incrementare il livello qualitativo e quantitativo dell’offerta produttiva, aumentare la capacità di attrazione delle grandi produzioni nazionali e giungere sulle piattaforme europee e internazionali, per potersi confrontare con i grandi competitor internazionali. Aggiungiamo anche la possibilità di mettere in campo formazione di qualità ed internazionale. La fabbrica della fantasia è in grado di formare registi, sceneggiatori, operatori o artigiani capaci di ricreare con le mani scenografie di qualità, piccoli capolavori come avveniva nelle botteghe rinascimentali. Un’esperienza unica ed esportabile ovunque nel mondo da Hollywood a Bollywood. Le risorse stanziate per la Film Commission, di cui Minoli sarà fare buon uso, serviranno a promuovere la Calabria mediante la creazione di infrastrutture ad uso professionale, nonché attraverso la digitalizzazione e la continua evoluzione tecnica degli impianti e, altresì, mediante investimenti sulla didattica tramite l’avvio di “tirocini/laboratoriali” da svolgersi direttamente sul set in modo da rafforzare le capacità e le concrete competenze professionali nel settore audiovisivo’. Questo significa anche occupazione per le maestranze locali, per chi dovrà formare le figure specializzate che servono sui set, dal falegname all’elettricista, oltre che una grande opportunità di visibilità per i talenti locali.

Un sogno – conclude la nota di Carolina Citrigno, Pietro Donato Ippolito, Lello Talarico, Paola Bellomo, Alberto Tiriolo, Fabio Impera, Domenico Lomanni,Tonino Bitonte, Rosario Munizza, Cristina Cuminetti, Carlo Botta, Francesco Saverio Macrina – che era della Santelli e che continua sulle gambe di Minoli e di chi crede, con lui, che anche in Calabria una svolta è possibile. Ed è proprio questo che ci preoccupa quando pensiamo agli ‘studios’ calabresi che potrebbero sorgere nell’area centrale della regione, magari a Lamezia Terme, tra l’aeroporto e la stazione: non vorremmo che la mafia dei colletti bianchi, quella che è capace di spostare risorse e cancellare progetti, si metta di traverso e ostacoli la lungimiranza di Minoli per relegare la Calabria nella dimensione dell’arretratezza a cui è abituata. Solo la cultura e il coraggio possono far cambiare le cose”.