“Io e te”: tra ritmo e leggerezza il nuovo singolo del catanzarese ReiNo

Gli anni che passano, l’amore e la convivenza, l’imprevedibilità, l’attimo che inganna e il crederci nonostante tutto. Con “Io e te” il musicista e produttore catanzarese ReiNo è tornato a sfornare un nuovo singolo che, con un beat essenziale e dal ritmo circolare, colpisce al primo ascolto con una leggerezza più che mai necessaria in questo momento storico difficile e pieno di incognite.

Tornando indietro nella carriera dell’artista, ricordiamo nel 2013 gli inizi con la band Gli Amanti (Universal Music) e lo “Strade e Santi Tour” che lo terrà impegnato per 3 anni. Nel 2017 arriva il primo album scritto con la collaborazione e la produzione di SKG, un suono e un’immagine che escono dai confini italiani, per andare a toccare sonorità elettroniche, passando per beat di varie influenze, su voci che per molti versi fanno sentire l’anima di tanti viaggi. Seguirà l’incontro con il produttore Bruno Pittelli, sodalizio che lo porterà a scrivere diversi singoli, questa volta in italiano.

“Io e te non parla di niente – racconta ReiNO – spero tanto che possa vibrare qualcosa durante l’ascolto, perché solo così io sarò andato in fondo alla mia anima e tu in fondo alla tua, in modo da poter dire “io e te””. Ad accompagnare il singolo, prodotto per l’etichetta made in Catanzaro “Semplicemente Dischi”, è il videoclip diretto da Valentina Procopio con protagonista la crew di Zero Arte che in un pomeriggio, tra travestimenti e balletti, si è divertita a “sfilare” davanti alle telecamere in un unico piano sequenza. Il singolo anticipa il nuovo album del cantautore che vedrà la luce entro la fine dell’anno.