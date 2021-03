Musica, torna Gioman. Il nuovo singolo con la partecipazione di Francesca Lupis

Tutto Cambia è il nuovo singolo di Gioman in featuring con Francesca Lupis, cantante catanzarese che molti ricorderanno anni fa vincitrice del talent EightStars prodotto da Catanzaroinforma. Il brano è disponibile da ieri martedì 23 marzo su tutte le piattaforme digitali per Kissusenti e Macro Beats.

Il brano è stato prodotto da Ulisse e il recording, il mix & il mastering sono stati affidati a gheesa presso i Macro Beats Studio di Milano.

“La musica è sempre stata – dice Gioman- per me motivo di conforto e di confronto, con me stesso prima ancora che con gli altri. Ho sempre messo la ricerca dell’amore vero e il desiderio di diventare una persona migliore davanti a tutto. Ultimamente anche davanti alla musica.

Negli ultimi tre anni ho sentito che dovevo allontanarmi da quello che ero stato fino a quel momento e ripartire da zero.

E così ho fatto.

Ora la musica ha ripreso il suo posto nella mia vita e credo che questo sia il periodo storico giusto per provare a ricambiare tutto l’ amore che il mio pubblico ha continuato a darmi in questi anni, nonostante tutto.”