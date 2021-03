Il singolo ‘Claro’, un successo in rete per VioVas e RealD

Daniele Serra classe 2003, si fa sentire nella scena catanzarese e calabrese dopo il suo ultimo singolo intitolato “Claro”.

“Il video realizzato dal videomaker VioVas – afferma Serra – continua a superare le aspettative. La canzone sta crescendo molto rapidamente e – prosegue – questo è solo l’inizio ma ritengo che difficilmente si riescono a raggiungere questi numeri in così poco tempo nella nostra città”.

La canzone ha un lunga storia, nasce come una traccia rap, per poi evolversi in una canzone disco-trap. Il videomaker VioVas racconta: “È la prima volta che facciamo ascoltare un brano prima della sua pubblicazione, perché avevamo bisogno di pareri e consigli da parte dei nostri amici più stretti.

Ed è anche la prima volta che un brano di Daniele riceve così tanti riscontri positivi”. Il video è stato girato principalmente a Catanzaro ma anche fuori comune, nella zona industriale di Lamezia Terme e nella conosciuta discoteca “Atmosfera”.

Il rapporto tra RealD e VioVas

Entrambi classe 2003 iniziano il loro percorso aiutandosi a vicenda nonostante all’inizio ci fosse soltanto un rapporto lavorativo. Con il passare del tempo diventano inseparabili e continuano a rafforzare sempre di più il loro rapporto diventano dei ottimi amici.

Infatti, come ci racconta Daniele: “Noi non siamo soltanto RealD e VioVas, ma siamo prima di tutto Daniele e Flavio. Daniele scrive i suoi primi testi tra i banchi dell’istituto tecnico economico” Grimaldi Pacioli” invece VioVas realizza i suoi primi video tra i banchi dell’istituto tecnico industriale “Ercolino Scalfaro”.

In chiusura Daniele ci lascia con il suo messaggio: “I miei obiettivi devono essere ancora focalizzati e concretizzati veramente, Mi fa piacere che rispetto ai brani passati, io mi stia facendo ascoltare ma so che il successo è ancora lontano. Invito tutti ad ascoltare Claro noi intanto stiamo già progettando nuove uscite perché la strada è ancora lunga”.