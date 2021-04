Musica, un mese senza Gianfranco Riccelli. Franco Cimino: “La tua musica tornerà a farsi sentire”

Oggi chissà dove sarebbe stato. A Catanzaro di certo, se per le restrizioni da Covid gli fosse stato impedito di andare a Torino, sede abituale dei suoi brevi ritorni, o, come avrebbe desiderato Sara, la sua adorata prima figlia, a Perugia dove la ragazza vive e lavora. Sì, per rispetto delle norme e per proteggersi dai rischi del contagio, lui che ne aveva anche necessità, sarebbe stato nella Città che ha scelto per viverci( la) come sintesi efficace dell’intera bellezza della sua Calabria. La sua, non solo perché ogni vero calabrese della Calabria ne ritaglia il volto che più gradisce o il sogno cui più brama, ma perché egli ne aveva un’idea ben disegnata nella sua cultura vasta.

Come la sensibilità, che copriva con un carattere che taluni, con simpatia, dicono essere stato talvolta duro e ‘ndisponenta. Cosa che io non posso confermare, per tutta la dolcezza e la tenerezza, che donava. E per quel bisogno, quasi bambino, di tenerezza e dolcezza, che egli manifestava ad ogni incontro, chiedendola col silenzio che parla. E di più, dal palcoscenico dei suoi indimenticabili concerti. Specialmente gli ultimi in cui mostrava una certa stanchezza mista a malessere, che furbescamente mascherava con quella sorta di svogliatezza e “menestrafottismo” da artista autentico. A quest’ora della mia scrittura, sarebbe stato sul corso, per la sua consueta passeggiata che dal fondo della lunga via, all’interno della quale abitava, lo portava fino al Cavatore. Lo vedevi da lontano con quella sua camminata dinoccolata, che alleggeriva quel suo corpo pesante mentre una sopravvenuta goffaggine, sull’eleganza antica e naturale, “fisicizzava” la sua sottile intelligente ironia. Lo sguardo sempre perduto tra sogni e pensieri. E sempre incantato di tutta la bellezza che gli girava intorno e gli danzava tra ricordi e nostalgie. E forse qualche rimpianto.

E tanta triste gioia di vivere la sua, di bellezza. La gioia, nascente dal suo cuore sanissimo di emozioni e sentimenti, per la vita che respirava tutta senza sprecarne un alito, una goccia, un fremito. La tristezza, nascente dalla ragione rigorosamente critica, per la domanda inconfessata, se non alla chitarra delle sua dita magiche, sul tempo che resta sulla Bellezza del reale e su quello di una Bellezza fatta di infinito. Questa apparente dualità, motivo di contraddizioni e sofferenze, gioie e spirito d’avventura, gliela leggevi negli occhi e nel sorriso. E nella generosità straordinaria, con cui donava e chiedeva amore, per sé e per la Bellezza dei suoi ritratti della vita e del mondo. La leggevi ascoltando le sue canzoni. Tutte di una qualità artistica davvero assai rare. Amava la parola e di essa ne era lo scavatore e il curatore, prima di divenirne poeta, quando la faceva sgorgare dal suo cuore-mente, i due elementi strettamente intrecciati nella creatività. Aveva la musica dentro. La sentiva talmente forte che credo gli battesse insieme al cuore.

Tanto forte gli batteva che essa vivrà per sempre, insieme al ricordo della sua bella persona, anche ora che il cuore si è fermato. Un mese fa esatto, in una sala “ rumorosa” di falsi suoni medicali, del nostro ospedale. Arrestato da un virus che non si ferma dinanzi a nulla. Neppure davanti a un genio creativo, a un calabrese grande, a un uomo immenso, di cui tutti, non soltanto la sua amatissima famiglia, avevamo estremo bisogno. Per la sua umanità anche. E per la sua idea di Calabria, terra fiera di se stessa, che una volta riconciliata con la sua bellezza violata e con i sui beni preziosi sottrattile, la sua migliore tradizione che la vita celebra, e con i tutti i suoi figli finalmente affratellati, qui e nel mondo in cui sono dispersi, si apra all’intero pianeta e con le parti migliori di esso scambi i valori più autentici. I più belli della Vita. Per la costruzione di una cultura nuova, in cui la giustizia, l’eguaglianza e la libertà, siano le colonne incrollabili della Pace. È un mese esatto oggi della sua uscita di scena finale.

Sembra ieri e mille anni fa. Le luci sono rimaste spente sul palcoscenico. E questo venerdì, già dolente per i cristiani, si tinge di tristezza aggiuntiva. Oggi sarà così, nostalgia, senso della perdita e del vuoto. Dolore e pianto. Tra poco sarà Pasqua. Sento che anche per lui lo sarà pienamente nel luogo in cui si trova. Noi risentiremo la sua musica e il suo canto, le sue canzoni e le sue poesie. Le luci si riaccenderanno sul palcoscenico e sulla Calabria. Grazie Gianfranco Riccelli, Poeta. Non ti dimenticheremo mai.

Franco Cimino