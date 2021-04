Luca Vullo presenta i suoi nuovi progetti tra TV e Editoria. Il suo “Il potere dei gesti” su Tv Loft

L’Italia è la babele dei gesti e Luca Vullo, divenuto l’Ambasciatore della gestualità italiana nel mondo grazie alla sua lunga esperienza

di performer e formatore sull’argomento, ha deciso di raccontare a tutti quello che ha imparato e scoperto dopo anni di esplorazione e confronto con

la comunicazione non verbale a livello internazionale. Nasce il programma di intrattenimento Il potere nei gesti in cui Luca condurrà lo spettatore in questo viaggio alla scoperta della gestualità, con un taglio divertente e divulgativo, parlando di quanto la comunicazione non verbale sia importante per tutti gli esseri umani e analizzando con ironia le differenze tra la gestualità italiana e quella degli altri Paesi.

Osservando il modo di comunicare di politici nazionali ed internazionali, e analizzandone espressioni del viso, gesti, posture e comportamenti,

Luca Vullo svelerà, in modo esilarante e leggero, i segreti che si celano dietro ai segni del nostro corpo, ma anche quanto sia fondamentale l’intelligenza emotiva nella nostra vita e come sia cambiata la gestualità a seguito della pandemia.

Luca Vullo è un autore e regista di cinema, teatro e TV show, formatore professionale, performer teatrale, ambasciatore della gestualità italiana all’estero ed esperto di comunicazione non verbale. Da anni in tourneè per il mondo con il suo spettacolo “La voce del corpo” sulla gestualità italiana in comparazione con quella di altri popoli, nel quale ha coinvolto anche sua madre, Angela Gabriele e con la quale ha rappresentato l’Italia durante la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, l’iniziativa creata dall’Accademia della Crusca in cooperazione con la direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il suo primo libro è “L’Italia s’è gesta. Come parlare italiano senza parlare” pubblicato da ULTRA edizioni all’interno della collana comica “Veni vidi risi” curata da Stefano Sarcinelli. dove racconta la sua avventura di insegnante di gestualità italiana in prestigiose università internazionali.

“Il Corpo è docente” il nuovo libro pubblicato dalla Erickson scritto con la Prof.ssa Daniela Lucangeli in uscita a Maggio 2021 che nasce proprio per dare a docenti, formatori, educatori una serie di informazioni, suggerimenti mirati e spunti pratici per conquistare, o riconquistare, la capacità di osservare, per rieducarsi all’ascolto, valorizzare e potenziare il modo di usare la nostra voce e il nostro corpo entrando in una relazione più empatica e profonda con gli altri. I due autori raccontano l’importanza della comunicazione verbale e non verbale nell’insegnamento e rappresenta la naturale continuità di un percorso di crescita umana e professionale di Luca Vullo con la Lucangeli e con tutta la comunità fluida di scienziati, ricercatori e specialisti. In un momento come quello attuale, diventa ancora più cruciale essere consapevoli dell’importanza delle relazioni umane, di una corretta alfabetizzazione emotiva e di una efficace educazione all’ascolto attivo.

