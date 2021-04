Nasce il progetto La Casa della Musica. Ecco di cosa si tratta

Il progetto è ambizioso ma anche affascinante: realizzare “La Casa della Musica”. Non una semplice scuola di musica ma un contenitore di idee all’interno del quale si sviluppano, oltre alle lezioni, vari progetti indirizzati alla promozione per artisti, booking, rivalutazione delle tradizioni musicali calabresi e molto altro.

“Dopo tanti anni trascorsi tra Roma, Bologna, Milano e il Lussemburgo dove ho potuto perfezionarmi in primis come persona e poi come professionista dello spettacolo – afferma Emanuele Russo, ideatore di questo progetto – ho deciso di portare nuovi stimoli e novità nella mia terra grazie alla Casa della Musica che ha sede a Marcellinara (CZ).

Si tratta di un luogo che accoglie tutti. Molto attento al sociale (lavorerà anche con varie associazioni e Sprar sparsi per la Calabria e non solo), chi verrà da noi sarà accompagnato in un cammino formativo ben preciso. Un percorso unico e personale al fine di riuscire a valorizzare le proprie potenzialità”.

I corsi che si propongono per bambini, ragazzi e adulti, sono molto innovativi e guardano al futuro dell’allievo stesso.

Questa l’offerta con i relativi docenti:

Emanuele Russo, Barbara Giampà: Prima musica(4-6 anni)

Emanuele Russo: Batteria Pop/Rock, Drum Circle, Guida All’ascolto

Giuseppe Russo: Scrivimi una canzone (come scrivere una canzone Pop)

Francesco Talotta: Chitarra classica, Orchestrazione

Giuseppe Panella: Giornalismo Musicale

Marilù Cilurzo: Canto Moderno

Gianluca Rossiello:Pianoforte classico/moderno/tastiere/ Teoria e solfeggio

Christian Buffa: Basso elettrico/Contrabasso

Alessandro Marzano: Batteria Jazz,

Angelo Nifosi: Chitarra elettrica (multistile) ,

Luca Chiarella: Sax

Pietro Costa: Corso Dj

Marcello Barillà: Storia dei cantautori

Celeste Iiritano: Canto e ballo popolare (Tarantella e Pizzica)

Anna Trapasso: Marketing per la musica e lo spettacolo

Per contatti scrivere a Infocasadellamusica2@gmail.com o telefonare al 3284098684