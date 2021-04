Musica, “Come Rinascere”: cinque brani per il nuovo lavoro di Gioman

Gioman presenta il suo nuovo Ep Come Rinascere, in uscita oggi, Venerdì 30 Aprile, su tutte le piattaforme digitali. L’Ep, anticipato negli scorsi mesi dal singolo “Tutto Cambia” (feat. con Francesca Lupis), è stato interamente prodotto da Ulisse per Kissusenti e Macro Beats.

Sono 5 le tracce che compongono il nuovo Ep di Gioman, l’artista di Catanzaro che ormai da più di 15 anni è voce fondamentale della scena “Dancehall” italiana.

I brani ben rappresentano le diverse evoluzioni di questo genere e si muovono facilmente tra il suo passato, presente e futuro con sonorità fresche ed estive che si lasciano piacevolmente assaporare da ogni tipo di ascoltatore, senza alcuna barriera di genere.

“Io credo che ognuno di noi – dichiara il cantante – sperimenti la morte e la rinascita ogni giorno della propria vita. L’ “inferno” e il “paradiso”, la sconfitta e la vittoria e tutto ciò che ci sta in mezzo. Tutto cambia insieme a noi e ogni giorno, ogni istante è quello buono per ricominciare.

Questo Ep rappresenta per me tutto questo. Brani vecchi che rinascono sotto un’altra luce, insieme a quelli nuovi . Passato, presente e futuro.”