“Non fermate la danza”. In un videoclip accattivante, un appello e un messaggio forte in epoca Covid

Un anno terribile per l’arte! Fermare palestre, scuole di danza, teatri e cinema dopo l’avvento della pandemia. le luci dei palchi scenici si sono spente, le sale fitness, i centri sportivi, i cinema e i teatri, continuano a rimanere chiusi e molti non riapriranno più. “Non fermate la danza”. Con un videoclip, Giuseppe Cristiano con la collaborazione di Gianmario Passanti e le ballerine della Dream Ballet, sulle note di Zombie celebre brano dei Cranberries mandano un messaggio chiaro al governo, “La danza italiana è un’eccellenza nel mondo. Va salvata. Va protetta”

Zombie, afferma Giuseppe Cristiano regista del video, racconta il “buio” in cui si trova la danza. Volevamo descrivere questo momento come una sorta di ribellione, qualcosa di oscuro e abbiamo scelto questa colonna sonora perché è completamente in linea con la nostra idea. Un messaggio chiaro e incisivo! Uno stile Dark che lega musica e movimenti del corpo. Anche questa volta abbiamo scelto di girare il video nella nostra città, sfruttando le meravigliose sale di Palazzo Fazzari appena ristrutturate. Ci auguriamo che il nostro lavoro possa dare quella forza necessaria per resistere, riemergere e non sentirci “sepolti” dalla pandemia in corso. “Vogliamo rinascere… e vogliamo farlo nel posto migliore del mondo… Il Palcoscenico”.