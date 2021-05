Le luci e i colori di Marco Lodola in mostra a Catanzaro, al Centro cornici di Giuseppe Angotti

Catanzaro diventa il baricentro dell’universo fantastico di luci e colori di Marco Lodola, uno degli artisti contemporanei celebri ed influenti che operano nel nostro Paese, tra i fondatori e maggiori esponenti del Movimento del nuovo Futurismo.

Da lunedì 10 maggio a sabato 12 giugno (dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 – ingresso gratuito) una trentina di pezzi unici, selezionati in modo scrupoloso dal curatore Antonio Falbo, potranno essere ammirate al Centro Cornici di Giuseppe Angotti in via Daniele. La mostra si intitola, non a caso “Luci & Ribalta”: i colori e la luce sono i due elementi che Lodola manipola sapientemente nelle sue opere. Figure schematizzate, oggetti luminosi in plexiglas multicolore o smalti e perpex simboli di un epoca, la stessa che stiamo vivendo, piena, appunto di luce e colori delle insegne e della pubblicità.

“Un vero e proprio scintillio di luci multicolori brilleranno a Catanzaro che si trasformerà in una esotica “Ville lumieré” – afferma il curatore della mostra, Antonio Falbo -. Sarà un evento straordinario per gli estimatori dell’arte contemporanea. Marco Lodola, artefice indiscusso di singolari, innovative opere ad olio e luminarie, colui che ci ha rappresentato nel padiglione italiano di diverse biennali di Venezia e che ha saputo esaltare lo splendore del colore attraverso la luce psicadelica; il maestro storico che ha rivoluzionato, con la sua personalissima tecnica, la scena culturale di questi ultimi anni. Soprattutto i giovani avranno la possibilità di ammirare la produzione che ha segnato l’immaginario collettivo degli ultimi anni,tracciando un percorso storico- artistico- stilistico e tentando di comprendere le giuste coordinate che hanno portato questo artista a essere padrone di un linguaggio espressivo che oramai lo identifica in modo inequivocabile. In questa dimensione si potranno così definire le ultime tendenze di un’età così turbinosa e ricca di novità: troppi i movimenti, troppe le istanze che sembrano emergere dal nucleo dell’invenzione Pop e poi dilatate in tutte le direzioni”.

NOTE BIOGRAFICHE

Marco Lodola nasce nell’Aprile del 1955 a Dorno, in provincia di Pavia. E’ tra i fondatori del gruppo “Nuovo Futurismo”, insieme a Dario Brevi. Promosso dalle teorie del critico Renato Barilli, il movimento vuole riproporre l’esaltazione della modernità ispirandosi all’avanguardia storica. Gli incarichi che Lodola riceve provengono da settori estremamente eterogenei: dalle industrie alle istituzioni pubbliche, dal mondo culturale a quello pubblicitario. Collabora tra gli altri con Carlsberg, Coca Cola, Coveri, Dash, Ducati, Fabbri, Illy, Swatch e Seat. Nell’ambito teatrale collabora con l’Opera Lirica Tosca di Puccini e con il Teatro Massimo di Palermo realizzando opere in perpex e neon dal vivace cromatismo. Realizza diversi loghi e immagini per importanti istituzioni come le Olimpiadi Invernali di Torino, il Giro d’Italia, Arci, il Roxy Bar di Red Ronnie, la Fiat Avio, la Juventus e Air One. Coloratissimi e suggestivi sono gli allestimenti di facciate in cui Lodola si cimenta con successo come per esempio gli interventi su Ca’ d’Oro a Venezia durante la Biennale del 2011. Note sono anche le sue collaborazioni musicali con Max Pezzali, i Timoria, Omar Pedrini, Jovanotti e altri. Un ulteriore esempio della sua poliedricità si manifesta nella creazione di scenografie per settori eterogenei da quella per la sfilata di Vivienne Westwood nel 2011 durante la settimana della moda milanese a scenografie cinematografiche e televisive.

Le informazioni biografiche complete sul sito ufficiale dell’artista: https://marcolodola.com/bio/