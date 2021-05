Musica, Lassalo è il nuovo singolo di Michele Ligarò. Il video girato a Cropani

“Lassalo”: il nuovo singolo del cantautore calabrese Michele Ligarò e’ appena uscito su you tube e in poche ore è diventato già un tormentone.

Il singolo, facente parte dell’album “Nnammurato e Napule”, lavoro interamente dedicato a Napoli e alla sua grande storia musicale, è il terzo in uscita dopo “Figlie do mare” cantata con Antonio Ottaiano, principe indiscusso della sceneggiata napoletana e “Nnammurato e Napule” un omaggio puro alla città partenopea.

“Con questo brano” ha asserito Ligarò “ho voluto unire la classica melodia napoletana al mio modo di cantare di sempre”. “Lassalo” ha continuato “è il brano che più di tutti sento mio e per questo motivo l’ho voluto girare nei luoghi in cui sono cresciuto”. Già migliaia di visite e commenti positivi in poche ore sul canale ufficiale you tube di Michele Ligarò ” Sono contento” ha affermato ” l’amore della gente è il più grande riconoscimento che un Artista possa avere. Per questo volevo ringraziare tutta la comunità di Cropani che mi ha accolto con grande entusiasmo durante le riprese e posso affermare senza ombra di dubbio che girare questo video in una Città cosi storica e bella ha finito per impreziosire questo mio lavoro”.

Al video hanno preso parte anche la modella lametina Silvia Iuliano e Davide Laudari. Michele Ligaro’ sceglie le melodie partenopee per raccontare storie vicine alla gente.