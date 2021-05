Una grande voglia di ricominciare esattamente da dove ci eravamo lasciati. Il primo concerto della terza Stagione sinfonica in programma ieri sera al Politeama ha rappresentato proprio questo, un ritorno in teatro seppure con tutte le dovute precauzioni e normative da seguire, ma pur sempre una riapertura del sipario. A ricordare le difficoltà degli ultimi mesi, partendo dalla difficile decisione di fermare la stagione con uno spettacolo pronto in scena quel fatidico 26 febbraio del 2020, sono stati il direttore generale della Fondazione, Aldo Costa, e il sovrintendente Gianvito Casadonte.

Un passo avanti rispetto a quello che di lì a qualche giorno sarebbe avvenuto, i vertici del Politeama decisero allora coraggiosamente di sospendere la recita per un sospetto Covid nella compagnia ospite – che di lì a qualche giorno avrebbe contato purtroppo una serie di positivi, poi ospedalizzati, anche tra gli attori protagonisti -, con «un gesto di responsabilità nei confronti della nostra comunità», ha sottolineato Costa. Se Casadonte ha parlato di rilancio e speranza, il direttore generale ha voluto soffermarsi sul ricominciare vero e proprio: «Abbiamo voluto mantenere più o meno lo stesso periodo, ma con appuntamenti forse più prestigiosi – ha affermato riferito alla Stagione sinfonica -, e proprio per una risposta ai nostri abbonati, assicuriamo che ci sarà il recupero degli spettacoli di prosa che non sono poi andati in scena lo scorso anno». Ricordati anche la sinergia con l’Accademia delle Belle Arti – con un saluto in sala al nuovo direttore, l’architetto Virgilio Piccari -, e il Polo delle Arti, il palco è stato tutto per la musica.

Ricominciare da dove si era rimasti, dicevamo. E infatti il programma del concerto di ieri sera – che avrebbe meritato qualche presenza in più in sala – non è stato un classico da apertura di stagione, quanto una scelta precisa, forse pure un po’ audace, con brani mai eseguiti dal vivo, o di cui comunque non esistevano, finora, registrazioni. Il più interessante è stato sicuramente la trascrizione dalla Sesta Suite per violoncello di Bach ad opera dell’italo americano Mario Castelnuovo Tedesco per violoncello e archi. Ad introdurre la composizione è stato l’ospite della serata, il solista Giovanni Sollima che, scarpette e camicia d’ordinanza, ha raccontato della sua ricerca della partitura negli Stati Uniti, prima di eseguire gli inediti sei movimenti che la compongono, insieme agli archi dell’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretti da Filippo Arlia.

Quindi è stato il turno della Preghiera sul Preludio della IV Sonata per violoncello, sempre di Bach, di Luigi Forino, eseguita in quartetto da Sollima insieme a Massimo Polidori, Ludovica Rana e Tommaso Tesini, poi della Partita di Gavotte sopra un basso di Nicolò Sanguinazzo, contemporaneo di Bach, in duo con Peyman Kafshdoozha alla tiorba, uno strumento a corde pizzicate del sedicesimo secolo.

Il programma della serata ha previsto anche due momenti più “commoner” con protagonista la bella Orchestra filarmonica della Calabria, guidata dalla bacchetta di Filippo Arlia, direttore artistico della Stagione sinfonica. L’apertura era stata infatti con la potente Overture da concerto in si minore Le Ebridi, op.26, nota come Fingal’s cave – la grotta di Fingal di Mendelssohn, mentre per la chiusura di serata la scelta di Arlìa è stata per il Preludio sinfonico di Puccini, composizione a un solo movimento che l’autore di Lucca presentò come esame finale al Conservatorio di Milano, dagli echi wagneriani, ma già espressione di quelle malinconia e melodia da sogno, tipiche dell’operista toscano.