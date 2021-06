Nuova uscita per il producer catanzarese Gabrikaos

Ancora una nuova uscita per il producer catanzarese Gabriele Casaburi in arte Gabrikaos: “A PRAYER” disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming. Dopo i successi Vicious Circle e Big Space, ritorna in scena con un brano di EDM sperimentale, testo al 90% in Italiano e interpretato dalla talentuosa Martina Corcione in arte Marty .

Una canzone nata dalla voglia di “normalita” ovvero dalla voglia di rinascita dopo la dolorosa pandemia.

Questa volta dedica speciale come ci dice Gabriele:

…”dedichiamo sinceramente questo pezzo a tutti i gestori di discoteche e a tutti i dj che tanto hanno sofferto per queste chiusure

e in un testo semplice e sincero, esprimiamo il desiderio di rivedere nuovamente le piste piene di gioia e sano divertimento” .

Aggiunge Martina riprendendo il testo : “….la sento qui piano e forte la mia speranza…..

torneremo a ballare, ricominciare a sognare un onda forte del mare ci avvolge in un solo cuore….”

https://open.spotify.com/track/0ITmNiyfhIpTYZ2v0flDZB?si=effda78c67774e93

https://youtu.be/EUuWRddkbIw