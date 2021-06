“Esprimo i più sentiti auguri di buon lavoro al neo presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Aldo Costa, per l’importante nomina che suggella un percorso professionale già ricco di riconoscimenti”.

Lo afferma l’ideatore del Magna Graecia Film Festival, nonché Sovrintendente del Teatro Politeama di Catanzaro, Gianvito Casadonte.

“Ho condiviso in questi ultimi anni le sfide alla guida del management della Fondazione Politeama – continua – e sono certo che Costa garantirà il medesimo apporto di idee e di competenze a servizio dell’istituto formativo che un ruolo strategico per il territorio.

In questo settore, l’esperienza e le capacità relazionali sono valori aggiunti indispensabili per raggiungere dei risultati concreti per la crescita e per l’immagine della città. L’auspicio, dunque, è che, grazie ad una rafforzata sinergia istituzionale, si possa mettere in campo una programmazione in grado di valorizzare le eccellenze del nostro capitale umano e culturale”.