Addio a Libero De Rienzo, Casadonte: un amico del Mgff gli renderemo omaggio adeguatamente

“Con la tragica scomparsa dell’attore e regista Libero De Rienzo morto improvvisamente oggi all’età di 44 anni – scrive Gianvito Casadonte patron del Magna Graecia Film Festival-, il cinema italiano perde uno dei suoi più intensi e apprezzati protagonisti degli ultimi anni. Il Magna Graecia Film Festival di Catanzaro contribuì a promuovere e valorizzare il suo grande talento nell’edizione 2006 premiando “Sangue”, la pellicola che segnò il suo debutto da regista, come migliore opera prima.

Libero è stato uno degli amici del Festival, facendovi ritorno con diversi altri film in concorso, per ultimo da interprete del vincitore dello scorso anno, “A Tor Bella monaca non piove mai” di Marco Bocci. Una prova, la sua, che ha riscosso anche gli apprezzamenti del maestro Abel Ferrara ospite di una indimenticabile masterclass del MGFF.

Il ricordo di Libero De Rienzo, uomo e artista, resterà per sempre impresso nei cuori di chi l’ha conosciuto e di tutto il pubblico. Renderemo omaggio alla sua memoria durante la prossima edizione, in programma dal 31 luglio all’8 agosto nell’area Porto e al Complesso San Giovanni di Catanzaro”.