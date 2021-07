Con il “Recovery party” il Natale si festeggia d’estate

“Mentre Draghi e il Governo centrale pensano al Recovery Plan, la “Repubblica marinara” del Dadada Beach Village pensa al Recovery Party, ossia una formula magica per recuperare le feste perdute”. Secondo quanto si legge nella nota stampa del Dadada Beach village, si tratta di una “rassegna di eventi per far “rivivere” le feste rovinate dalla pandemia”.

Domenica prossima al Dadada beach village di Montauro sarà “Natale”. Lo stabilimento balneare della costa jonica catanzarese è già addobbato a festa grazie al “Recovery Party”. L’iniziativa dell’innovativo e originale locale calabrese vuole essere una risposta all’ultimo anno e mezzo difficile e triste.

“Tra pandemia e quarantena – si legge nella nota – le nostre abitudini sono cambiate ed anche le feste comandate non sono state le stesse. Nessun cenone in famiglia o con gli amici, nessun veglione, niente pasquetta fuori porta; tutto terribilmente rinviato all’anno successivo sperando che la pandemia sia solo un triste ricordo. Ma nulla è perduto! Il tempo si può recuperare e si possono creare le condizioni e le occasioni per rivivere le feste comandate come le avremmo vissute se non ci fosse stato il Covid-19”.

Addobbi natalizi e doni

“Il Natale, quest’anno, in Calabria si festeggia d’estate, come se fossimo in Australia – continua la nota -. E domenica prossima tra le sale, gli ombrelloni, la spiaggia del Dadada addobbati con luci, palline e festoni arriverà Babbo Natale per consegnare tanti doni a coloro che passeranno insieme ad amici e parenti il pranzo o la cena di Natale. A seguire, a fine mese, ci sarà il veglione di Capodanno. I bambini che frequentano il Dadada e coloro che passeggiano sul lungomare di Montauro sono letteralmente rapiti dagli inusuali addobbi natalizi.

Il programma e come prenotarsi

Sia a pranzo che a cena il 25 luglio si festeggerà insieme ad amici e parenti con un menù ricco e variegato, il tutto accompagnato da tanta buona musica, il meglio della dance anni ’70 -’80 e i più famosi revival della disco music. Per l’occasione si esibiranno Valentina Ciarlo and the Power Funk (Carmelo Gattuso alla chitarra, Francesco Pochiero al basso e Carmelo Iamundo alla batteria e program sequence).

A tutti coloro che vorranno festeggiare il Natale al Dadada che saranno rispettate tutte le misure di prevenzione e contenimento del Covid-19. Con il “Recovery Party” ci si vuole divertire in sicurezza. Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.dadada.it/ oppure contattare il 329.2198614.