Mgff, al via la prenotazione online per tutti gli eventi

Al via sul portale liveticket (CLICCA QUI) le prenotazioni per tutti gli eventi, ad ingresso gratuito, inseriti nel ricco programma del 18° Magna Graecia Film Festival dal 31 luglio all’8 agosto. Nove giorni di proiezioni, masterclass, presentazioni di libri, eventi speciali abbracceranno idealmente tutta la città, dal mare fino al centro storico di Catanzaro, attraverso tre location. Al Porto, dove si svolgerà il tradizionale concorso dedicato alle opere prime e seconde italiane, si affiancheranno il Chiostro del Complesso San Giovanni – la sede scelta per la sezione esordi nel documentario e nel cinema reale e sguardi di Calabria – e il Supercinema sul cui grande schermo saranno proiettati i titoli, alcuni in anteprima nazionale, più interessanti del cinema emergente mondiale.

Fiore all’occhiello del cartellone, le masterclass che offriranno al pubblico l’occasione di conoscere da vicino grandi personalità del cinema e della cultura come John Savage, Peter Greenaway e Saskia Boddeke, Remo Girone, Marco Risi e Gioacchino Criaco. Inoltre, per la giornata finale, la giornalista Safiria Leccese presenterà il suo libro “La ricchezza del bene”. Per partecipare a questi incontri sarà necessario inviare una e-mail con i propri dati (nome, cognome e numero di telefono) a prenotazioneventi@mgff.it . Il programma è stato messo a punto dall’ideatore del MGFF, Gianvito Casadonte, insieme ai curatori delle due nuove sezioni, Antonio Capellupo e Silvia Bizio.



LE MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E INGRESSO Collegandosi all’indirizzo www.liveticket.it/magnagraeciafilmfestival, basterà selezionare gli eventi preferiti, scegliere i propri posti a sedere e poi esibire all’ingresso il biglietto elettronico. Chi non seguirà la procedura, potrà accedere agli eventi solo in caso di posti rimasti disponibili.

L’organizzazione della kermesse ha disposto che, per accedere a tutte le iniziative nel rispetto delle misure nazionali anti-covid, sarà necessario, dal 31 luglio al 5 agosto, esibire green pass o tampone antigenico negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti l’inizio dell’evento, o certificazione di guarigione da sars covid-19 degli ultimi 6 mesi, o autodichiarazione (scaricabile anche da liveticket) da compilare e firmare.

Dal 6 all’8 agosto diventerà obbligatorio presentare, esclusivamente, il green pass o il referto negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle ultime 48 ore. Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@mgff.it .