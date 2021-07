Magna Graecia Film Festival 2021, ricco programma anche nel centro storico

Il Magna Graecia Film Festival, in coincidenza con l’abituale programma serale al Porto, invaderà anche il centro storico di Catanzaro con le due nuove sezioni dedicate alle opere prime e seconde internazionali e agli esordi nel documentario. Per la diciottesima edizione, l’ideatore Gianvito Casadonte ha voluto fortemente ampliare l’offerta culturale allestendo un ricco programma di proiezioni, incontri ed eventi speciali nel cuore della città.

Il Supercinema ospiterà la proiezione di cinque titoli della cinematografia mondiale selezionati dalla giornalista Silvia Bizio, con tre anteprime nazionali assolute: “Supernova” di Harry Macqueen con Colin Firth e Stanley Tucci, “200 metri” di Ameen Nyafeh e “After Love” di Aleem Kham. Nella stessa location ci saranno anche l’omaggio a Nino Manfredi, nel centesimo anniversario della nascita, con il saluto della figlia Roberta, l’incontro con Saskia Boddeke per la proiezione del suo lavoro dedicato a Peter Greenaway, lo spettacolo teatrale di Giancarlo Cauteruccio, le presentazioni dei libri di Giuseppe Meta e Antonio Ludovico, il dibattito su “Obama Dream” di Francesco Paravati.

Il Chiostro del San Giovanni invece sarà la “casa” del documentario e del cinema del reale con il cartellone allestito dal giornalista Antonio Capellupo. Anche qui un’altra anteprima con “Opera prima” di Tayu Vlietstra e poi le proiezioni dei lavori in concorso, commentati dagli stessi autori Davide Lorenzano, Alessandro Rossellini e Lorenzo d’Amico de Carvalho, Francesca Borghetti, Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso, Francesca Mazzoleni. In mezzo gli “Sguardi di Calabria” con una selezione di film che vedono il territorio al centro dell’attenzione: a presentarli saranno, tra gli altri, Maria Pia Cerulo, Artemisia Angelica Pedatella, Luigi Veneziano, Gioacchino Criaco, Hiske Maas, Alessia Principe, Luca Calvetta, Vito Teti, Ivan Comi, Luca Martera, Vittore Ferrara e Maurizio Paparazzo.

Per partecipare alle serate, è necessario prenotarsi sul portale www.liveticket.it/magnagraeciafilmfestival. Basterà registrarsi, selezionare gli eventi preferiti, i propri posti a sedere e poi esibire all’ingresso il biglietto elettronico. Chi non seguirà la procedura, potrà accedere agli eventi solo in caso di posti rimasti disponibili.

L’organizzazione della kermesse ha disposto che, per accedere a tutte le iniziative nel rispetto delle misure nazionali anti-covid, sarà necessario, dal 31 luglio al 5 agosto, esibire green pass o tampone antigenico negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti l’inizio dell’evento, o certificazione di guarigione da covid-19 degli ultimi 6 mesi, o autodichiarazione (scaricabile anche da liveticket) da compilare e firmare. Dal 6 all’8 agosto diventerà obbligatorio presentare, esclusivamente, il green pass o il referto negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle ultime 48 ore.

Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@mgff.it. Tutti gli aggiornamenti sono consultabili sulle pagine Facebook e Instagram del Festival.

PROGRAMMA SUPERCINEMA

Domenica 1 Agosto

21.00 MILA di Cinzia Angelini – Incontro con Cinzia Angelini

21.30 SUPERNOVA di Harry Macqueen in anteprima nazionale

Lunedì 2 Agosto

19.00 IL TEMPO DELL’ATTESA di Giuseppe Meta – Presentazione del libro di Giuseppe Meta

21.00 I WEIRDO di Mingyi Liao

Martedì 3 Agosto

20.30 C’ERA UNA VOLTA IN ITALIA – Presentazione del libro di Antonio Ludovico

21.00 PER GRAZIA RICEVUTA di Nino Manfredi – Incontro con Roberta Manfredi

Mercoledì 4 Agosto

21.00 200 METRI di Ameen Nyafeh in anteprima nazionale

Giovedì 5 Agosto

21.00 FAME. MI FA FAME di Giancarlo Cauteruccio – Spettacolo teatrale di Giancarlo Cauteruccio

21.45 AFTER LOVE di Aleem Kham in anteprima nazionale

Venerdì 6 Agosto

21.00 L’ALFABETO DI PETER GREENAWAY di Saskia Boddeke – Incontro con Saskia Boddeke

Sabato 7 Agosto

19.00 OBAMA DREAM di Francesco Paravati – Incontro con Francesco Paravati

21.00 DUE di Filippo Meneghetti

PROGRAMMA CHIOSTRO DEL SAN GIOVANNI

Domenica 1 Agosto

21.00 OPERA PRIMA di Tayu Vlietstra 52′ – Introduce Tayu Vlietstra (anteprima nazionale)

22.00 RESPIRANDO CON LA MUSICA – LA VITA DI VINCENZO SCARAMUZZA di Maria Pia Cerulo 32′ – Introduce Maria Pia Cerulo

Lunedì 2 Agosto

21.00 LE RAGIONI DEL CUORE – CONCETTA PONTORIERI di Artemisia Angelica Pedatella 6′ – Introduce Artemisia Angelica Pedatella

22.00 PUNTA SACRA di Francesca Mazzoleni 94′ – Videointroduzione di Francesca Mazzoleni

Martedì 3 Agosto

21.00 IL SOGNO DI JACOB di Luigi Veneziano 60′ – Introducono Luigi Veneziano, Gioacchino Criaco, Hiske Maas, Alessia Principe

22.00 L’ABBRACCIO – STORIA DI ANTONINO E STEFANO SAETTA di Davide Lorenzano 60′ – Introduce Davide Lorenzano

Mercoledì 4 Agosto

21.00 IL PAESE INTERIORE di Luca Calvetta 32′ – Introducono Luca Calvetta, Vito Teti

22.00 THE ROSSELLINIS di Alessandro Rossellini e Lorenzo d’Amico de Carvalho 90′ – Introducono Alessandro Rossellini e Lorenzo d’Amico de Carvalho

Giovedì 5 Agosto

21.00 CLIMBING IRAN di Francesca Borghetti 53′ – Introduce Francesca Borghetti

22.00 LA MAGIA DEI CRISTALLI di Ivan Comi 100′ – Introduce Ivan Comi

Venerdì 6 Agosto

21.00 NIDO DI SETA di Vittore Ferrara 12′ – Introduce Vittore Ferrara

21.30 100 ANNI DI CALABRIA TRA PICCOLO E GRANDE SCHERMO di Luca Martera 70′ – Interviene Luca Martera

Sabato 7 Agosto

21.00 RUGHE di Maurizio Paparazzo 15′ – Introduce Maurizio Paparazzo

22.00 IN PRIMA LINEA di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso 82′ – Introducono Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso