Musica, un brano di tre talenti catanzaresi inserito nella compilation Hitmania dance 2021

La famosa compilation che raccoglie le maggiori Hit dance del momento ha scelto il brano dei tre ragazzi catanzaresi da inserire in una delle tracklist più importanti del settore.

Il brano, dal titolo “Close To Me” è frutto di una collaborazione fra tre talenti catanzaresi: il capace musicista Antonio Mellace, autore della musica, l’attore e conduttore radiofonico Marco Trocino, autore del testo e la già famosa voce della grandissima Anna Faragò a dare al brano grande identità

La canzone uscirà il 6 Agosto 2021 su una delle compilation di musica dance più importanti e conosciute in Italia “Hit Mania Dance 2021 Summer” nel suo CD1. Hit Mania Dance ha fatto ballare varie generazioni, a partire dal 1993 con la prima edizione che conteneva “The Rhythm Of The Night” di Corona. La compilation che comprende 4 CD, sarà acquistabile in tutte le edicole (Mondadori compresa).