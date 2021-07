Al Magna Graecia Film Festival 2021 anche il premio Oscar Paul Haggis

Si aggiunge un altro grande nome del cinema mondiale al programma delle masterclass che animerà la 18esima edizione del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro. Si tratta del Premio Oscar Paul Haggis: il regista, sceneggiatore e produttore americano sarà ospite della manifestazione sabato 7 agosto, alle ore 18, per un dibattito aperto al pubblico nella cornice del chiostro del Complesso San Giovanni.

La consueta formula dell’intervista a tu per tu, sarà l’occasione unica per ripercorrere dal vivo la carriera di un cineasta che, nel 2006, ha vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale di “Crash-contatto fisico”. C’è la sua firma su tante storie avvincenti del cinema degli ultimi decenni, come “Million dollar baby” e “Flags of our fathers” in collaborazione con Clint Eastwood, oppure “Casino Royale” e “Quantum of solace” della saga di 007. Sul grande schermo ha diretto, inoltre, “Nella valle di Elah”, “The Next Three Days” e “Third Person”, attraversando anche il mondo delle serie tv, con “Show me a hero” e “Walker”, e del documentario con “5B”.

Paul Haggis si affianca, dunque, agli altri ospiti già annunciati per le masterclass tutte al Chiostro del San Giovanni: John Savage (lunedì 2 agosto), un volto storico del cinema americano che ha recitato in oltre 300 film e ruoli televisivi, dal debutto ne “Il Cacciatore” di Michael Cimino passando per i leggendari ruoli da protagonista ne “Il Padrino parte III” e nel musical “Hair”; Gioacchino Criaco (martedì 3 agosto), autore del noir calabrese “Anime nere”, che ha collaborato alla stesura del soggetto e della sceneggiatura dell’omonimo pluripremiato film di Francesco Munzi; Remo Girone (mercoledì 4 agosto), autentico veterano del cinema, della tv e del teatro italiano che racconterà la sua carriera lunga quasi cinquant’anni; Marco Risi (giovedì 5 agosto), regista, sceneggiatore e produttore, il cui nome è legato a successi come “L’ultimo Capodanno” e “Fortapàsc” con il compianto Libero De Rienzo; Peter Greenaway (venerdì 6 agosto), artista d’avanguardia, pittore e regista tra i più eclettici e provocatori del cinema contemporaneo, accompagnato dalla moglie e regista Saskia Boddeke. Appuntamenti a cui si aggiungerà, inoltre, il dibattito con la giornalista Safiria Leccese (domenica 8 agosto) che presenterà il suo libro “La ricchezza del bene” all’Hotel Perla del Porto.

Per partecipare a tutti gli incontri sarà necessario inviare una e-mail con i propri dati (nome, cognome e numero di telefono) a prenotazioneventi@mgff.it. Il programma è stato messo a punto dall’ideatore del MGFF, Gianvito Casadonte, insieme ai curatori delle due nuove sezioni dedicate alle opere prime e seconde internazionali e agli esordi nel documentario, Silvia Bizio e Antonio Capellupo.