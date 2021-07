Regione Calabria designa Filippo Arlia per Cda Fondazione Politeama, Abramo: “Una scelta azzeccata”

Il maestro Filippo Arlia è stato designato dalla Regione Calabria componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Politeama. “E’ stata una scelta azzeccata, mi ha fatto particolare piacere apprendere della decisione che premia un grande professionista calabrese e un grande amico della città di Catanzaro e delle sue istituzioni culturali”.

Lo afferma il presidente della Fondazione Politeama, Sergio Abramo. “In qualità di direttore dell’Orchestra filarmonica della Calabria, e come direttore dell’Istituto di alta formazione musicale Tchaikovsky – prosegue – Arlia ha già avuto modo di collaborare in modo concreto per lo sviluppo artistico del Capoluogo. E con questo nuovo e prestigioso incarico, per il quale la stessa Regione ha giustamente sottolineato di essere “particolarmente qualificato al ruolo da conferire vista l’esperienza professionale di alto spessore artistico”, Arlia potrà incrementare un importante percorso sinergico”.