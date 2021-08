Montauro, il 4 agosto sarà la Notte Azzurra. Prima festa del pescato sullo Jonio

Il prossimo 4 agosto sul lungomare di Montauro ci sarà la “Notte Azzurra”, la prima festa sul pescato dello Jonio. La passeggiata a mare della costa dei Saraceni sarà animata da una serie di eventi musicali ed enogastronomici che renderanno unica la “Notte Azzurra” della splendida località marinara della Provincia di Catanzaro. Organizzata con il patrocinio del Comune di Montauro, della Regione Calabria, della Camera di Commercio di Catanzaro, Azzurro di Calabria e Flag Jonio 2, la kermesse si pone come obiettivo quello di valorizzare i prodotti ittici calabresi e catanzaresi in particolare. Diversi stand, aree ristoro e tanta buona musica saranno l’occasione per passare insieme una serata divertente e allo stesso tempo rilassante.

Tra i protagonisti della “Notte Azzurra” la Tillband Jazz. Un gruppo musicale composto da cinque elementi che ben concilia spettacolo e divertimento, gag, cabaret e tanta ironia. La Tillband vanta un vasto repertorio di brani che spaziano dal meglio della canzone napoletana alla musica leggera, dal rock alle classiche marce di banda il tutto rivisitato in chiave jazzistica e i brani sono arrangiati dal maestro Giovanni Garcea che è anche il fondatore della band.

MontaMa il “Re” della serata sarà il pescato dello Jonio, in particolare le alici che saranno cucinate in diversi modi: arriganate, al forno, marinate secondo la migliore tradizione gastronomica calabrese. Per maggiori informazioni sulla prima “Notte Azzurra” è possibile consultare i canali social ufficiali: https://www.facebook.com/lanotteazzurra/ e https://instagram.com/lanotteazzurra2021. Mentre Radio Ciak, sarà l’emittente ufficiale della manifestazione.