Nick Vallelonga con Casadonte sul palco del Politeama: “Amazing!”

Sorrisi, abbracci e tante emozioni. La visita in Calabria del premio Oscar Nick Vallelonga, grazie al Magna Graecia Film Festival, ha riservato diverse sorprese. Dalla cittadinanza onoraria ricevuta nell’omonimo paese del vibonese, da dove un secolo fa il nonno partì verso l’America, passando per la masterclass al Chiostro del San Giovanni e la doppia premiazione serale sul palco dell’arena porto. In mezzo anche una speciale toccata e fuga al teatro Politeama con il sovrintendente Gianvito Casadonte a fare da guida.

“Amazing!”: ha esclamato il pluripremiato sceneggiatore di “Green book” ammirando il teatro dal palcoscenico e mettendo in scena, per le foto ricordo, una simpatica posa da tenore. Vallelonga si è lasciato conquistare a Catanzaro dall’affetto e dall’accoglienza tipicamente nostrana. Ha ringraziato più volte, rivelando l’intenzione di girare proprio in Italia, forse anche nella terra dei suoi nonni, il prossimo progetto televisivo per Mediaset ispirato a Lucky Luciano, “l’architetto” della mafia americana.