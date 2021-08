Il borgo di Caraffa location per il cortometraggio “Del padre e del figlio”

La produzione cinematografica Oscenica srl di Pietro Monteverdi, per la realizzazione un’importante scena del cortometraggio “Del Padre e del Figlio” di Mauro Lamanna, ha scelto come location principale la piccola comunità arbreshe di Caraffa di Catanzaro, grazie al supporto di Raffaele Fimiano.

Alcune delle scene principali saranno infatti girate nella centrale Piazza Scanderbeg di Caraffa.

“Questa iniziativa doveva essere svolta prima del covid – dichiara Pietro Monteverdi – ma oggi finalmente siamo qui a Caraffa. Ringrazio in particolar modo Raffaele Fimiano, che è stato un supporto importante e che ci ha guidati con la comunità, con il Comune, con Giuseppe Minieri di Mke, gli esercenti, le comparse e tutta la cittadinanza”.

“Del Padre e del Figlio” racconta la storia di un adolescente, ribelle e violento, costretto a nascondere il pesante fardello di un dono divino che non ha mai chiesto e che cambierà il destino suo e della sua comunità. Il regista Mauro Lamanna ha quindi rivolto un ringraziamento “a tutta la comunità di Caraffa di Catanzaro per l’affetto e la dimostrazione della capacità di accogliere iniziative del genere”.

“Un’occasione unica per la mia comunità – dichiara Raffaele Fimiano – dal punto di vista sociale, economico e culturale. Queste esperienze andrebbero valorizzate per il turismo dei piccoli borghi calabresi, ecco perché mi sono fatto promotore di un incontro con l’assessore regionale Fausto Orsomarso. Un grazie- conclude Raffaele Fimiano- a Pietro Monteverdi, a Mauro Lamanna, a Giuseppe Minieri, al Comune, a Danilo Vonella, ad Andrea Mazzei, alle persone di Caraffa che hanno creduto in questo momento unico”