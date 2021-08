Mgff, Alessandro Grande: “La Calabria il terzo protagonista della mia storia”

Conferenza multipla, questa mattina all’Hotel Perla del Porto per la penultima giornata in compagnia del Magna Graecia film festival. Coordinato da Antonio Capellupo, che cura anche la sezione dedicata ai documentari e al cinema dal vero – ogni sera al complesso monumentale San Giovanni -, l’incontro si è infatti aperto con Jacopo Gubitosi, managing director del Festival di Giffoni che ha raccontato l’esperienza della kermesse che quest’anno compie 50 anni dalla sua nascita. «Il Festival di Giffoni si è integrato negli anni nella città», ha detto spiegando come la manifestazione sia diventata un unicuum con lo stesso salernitano, «A Giffoni si viene per il Festival».

A seguire, è stato il turno di Marcello Grosso e Matteo Balsamo, i registi del documentario “In prima linea” che sarà proiettato questa sera nel chiostro del Complesso monumentale San Giovanni, per la apposita sezione. Si tratta del racconto della guerra attraverso l’obiettivo di tredici fotoreporter, «Il punto di vista doveva essere per forza l’essere umano, che abbiamo messo al centro», hanno detto, «Fare i reporter di guerra non significa fotografare armi o carri armati, ma le persone, che combattono ogni giorno per la sopravvivenza».

A presentare il film, in realtà già proiettato ieri sera all’arena del Porto, “Sul più bello”, ci sono stati la regista Alice Filippi e gli attori Gaja Masciale e Jozef Gjura, che nella pellicola sono molto vicini alla protagonista, «Siamo dei veri e propri angeli custodi». Entrambi gay, nel film, si sono poi soffermanti sui pregiudizi, «Vanno abbattuti guardandoli in faccia, attraverso i sorrisi, la risata». Fondamentale è stato il confronto tra loro e la regista, prima delle riprese: «Alice ci ha chiamati per parlare dei personaggi, prima ancora dei provini. Da lì sapevamo già che poteva essere qualcosa di importante».

Leggi anche Nella penultima giornata del Mgff il premio Oscar Paul Haggis e la proiezione del film di Alessandro Grande

La stessa osservazione l’hanno fatta, subito dopo, anche i protagonisti del film in proiezione questa sera all’arena del Porto, “Regina” del regista catanzarese Alessandro Grande già vincitore del David di Donatello con il cortometraggio “Bismillah”(2018). Ginevra Francesconi e Francesco Montanari – che nei primi minuti della conferenza si sono tenuti per mano -, hanno raccontato ai presenti dell’anno di preparazione insieme a Grande: «Ho avuto il tempo di capire più a fondo il personaggio», ha detto l’attrice, «E’ stato difficile fare uscire la sua vulnerabilità – ha detto Montanari riferito al suo ruolo -, si trattava di capire in che modo doveva anche dialogare con la figlia. Abbiamo a lavorato a lungo per cercare una chiave in questo senso. E’ un lavoro che bisognerebbe fare sempre, ma in Italia pare che le prove per un film non servano. Se io e Ginevra ci fossimo conosciuti in Sila, la mattina delle riprese, non saremmo riusciti a instaurare quel metodo comunicativo necessario», ha detto. Sì, perché l’opera prima di Grande è stata girata nella nostra Sila: «La Calabria è il terzo personaggio della storia», non ha esitato ad affermare il regista. Per lui, che ha realizzato il film con molti piani sequenza, è stata «la più grande scommessa, perché significa girare e montare direttamente sul set. Ma l’ho fatto principalmente per entrare nei personaggi, con naturalezza».

Prima di congedarsi Alessandro Grande ha voluto ringraziare il Magna Graecia film festival e il suo direttore artistico Gianvito Casadonte, «per aver contribuito a sensibilizzare la gente, avvicinandola al grande cinema – ha detto -. Dobbiamo cercare di lavorare tutti per diffondere arte e cultura, come è il cinema».