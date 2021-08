Luca Vullo torna in Calabria con il suo nuovo show “In Tour con Mamma”

Dopo l’incredibile tour internazionale con lo spettacolo “La voce del corpo”, dove Luca parla di gestualità italiana a confronto con quella di altri paesi e Angela descrive l’importanza dell’intelligenza emotiva per tutti gli esseri umani, mamma e figlio tornano sul palco per raccontare il dietro le quinte di questa straordinaria avventura che hanno vissuto insieme.

Una nuova e originale performance dove i veri protagonisti sono proprio loro: Luca e Angela. Sveleranno in modo divertente l’impatto umano ed emotivo derivante dall’incontro e confronto con cultue così diverse e di come il pubblico all’estero ha reagito alla loro autentica gestualità italiana e alla potenza d’amore di una Mamma italiana del Sud. Dopo l’anteprima nazionale di Caltanissetta, arrivano anche in

Calabria, la terra di mamma Angela. L’appuntamento del 12 agosto si terrà infatti proprio nel suo paese di origine Gimigliano in provincia di Catanzaro.

Un evento esilarante che oltre all’intrattenimento, fornisce spunti di riflessione toccando temi profondi e universali, grazie all’autoironia dei due protagonisti che giocheranno a carte scoperte e racconteranno cose mai dette e aneddoti spassosi. In fondo quanti di voi possono dire di andare IN TOUR CON MAMMA??!

Lo spettacolo all’aperto si terrà venerdì 12 agosto 2021, alle ore 21:30, presso Piazza Aldo Moro. L’ingresso è gratuito ma contingentato ad accesso limitato con posti a sedere. Saranno seguite le indicazioni presenti nel D.lg. 105/2021, che presuppongono fra le altre il possesso del Greenpass per accedere agli spettacoli.

