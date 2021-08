Maschere e musica: al Da da da domani si recupera il Carnevale perduto

Maschere variopinte, festoni, musica, allegria e tanto divertimento, è questa l’essenza del Carnevale. Una delle feste più amate al mondo. In Italia come in Brasile, in Spagna come negli Stati Uniti, tutti amano l’atmosfera frivola e spensierata che riesce a creare il Carnevale. Così, martedì 10 agosto, nell’ambito della rassegna Recovery Party, si festeggerà il “Carnival” presso il Da da da beach village di Montauro (Catanzaro).

La kermesse, finalizzata a recuperare le feste “perdute” a causa della pandemia, continuerà per tutto il mese di agosto. Dopo aver celebrato il Natale, il Capodanno e la festa della Donna, ora tocca alla festa più divertente dell’anno. Nel pomeriggio di martedì 10 agosto la spiaggia di località Calalunga si colorerà grazie ai colori delle maschere più belle della tradizione italiana e non solo. Ad animare il Carnevale del Da da da beach village ci sarà l’allegro repertorio musicale degli Over Song. Si ricorda a tutti coloro che vorranno partecipare che dovranno rispettate tutte le misure di prevenzione e contenimento. Con il “Recovery Party” ci si vuole divertire in totale sicurezza.