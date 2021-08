Non ha vinto il suo film, ma l’immagine clou della finale del Magna Graecia film festival, è tutta sua. L’emozione, lo stupore malcelato di Alessandro Grande e dei protagonisti del suo “Regina”, Ginevra Francesconi e Francesco Montanari, premiati a vario titolo nel corso della serata di ieri all’arena del Porto racchiudono tutto il senso dell’intera kermesse ideata da Gianvito Casadonte insieme al fratello Alessandro. Ed è un’immagine bellissima.

Il film vincitore di questa edizione è infatti “ll cattivo poeta” di Gianluca Jodice, ma il pubblico – e crediamo non solo per una questione affettiva nei confronti del regista catanzarese – ha premiato “Regina”.

La giuria del concorso principale, quello dedicato alle opere prime e seconde, presieduta da Pappi Corsicato – assente -, ha poi deciso di consegnare alla piccola grande Ginevra il premio come Miglior attrice. A Francesco Montanari è andato il riconoscimento dedicato a un altro regista catanzarese, prematuramente scomparso, Giuseppe Petitto, «Un grande figlio di questa terra, un talento», lo ha definito Gianvito Casadonte.

Gli altri premi sono andati come Miglior attore a Francesco Patanè per “Il cattivo poeta”, Miglior regia a Giovanni La Parola per “Il mio corpo vi seppellirà”, Miglior sceneggiatura a Antonio Pisu per “Est”. Menzione speciale per Susy Laude e il suo “Tutti per Uma”. Nelle altre sezioni, Miglior documentario – sezione curata da Antonio Capellupo – è stato “Punta sacra” di Francesca Mazzoleni, Miglior Opera internazionale – sezione curata da Silvia Bizio – “After love” di Aleem Kham.

Nel corso della serata sono stati anche consegnati altri riconoscimenti come il Premio Vittorio De Seta a Mattia Isaac Renda per “L’attesa”, il Premio per la musica, offerto dalla gioielleria Megna, a Tecla Insolia, e la Colonna d’Oro al catanzarese Gianluca Guzzo, fondatore di MyMovies.

Presentata da Carolina Di Domenico insieme allo stesso Casadonte, la serata è stata una carrellata di tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questa edizione del Festival, quello della maggiore età, sia di chi che nei giorni scorsi si è alternato sul palco, sia degli ospiti della stessa serata, passando per i numerosi sponsor, le associazioni supportate dal Magna Graecia, le istituzioni, gli amici del Festival. Non sono mancati, poi, momenti di commozione vera anche e soprattutto da parte dei due presentatori, ma lo scettro dell’emozione va al trio di Regina: nulla vale il confronto con l’abbraccio a tre, sotto il palco, tra Grande, Francesconi e Montanari, increduli e felici con le loro Colonne d’oro – di Michele Affidato -, Ovviamente prima di concedersi alle foto di rito. Le vere star del Magna Graecia Film Festival sono stati loro.