“20 di cinema”, i film all’aperto per tornare a stare insieme

Un progetto per far splendere il Cinema all’aperto in un momento in cui tutti quanti noi abbiamo bisogno di sognare. Una serie di film scelti tra i più belli del momento, film premiati agli Oscar o classici per i bambini e per tutta la famiglia. Un momento per stare insieme in sicurezza, facendo rivivere un quartiere in periferia che, attraverso il Cinema, avrà modo di essere popolato e abbracciato da tutta la comunità.

Un’idea del Cinema Teatro Comunale, realizzata insieme al Centro Calabrese di Solidarietà e all’associazione Kinema, che non smetteremo mai di ringraziare. Hai voglia di Cinema? Chiama Carmen allo 0961 741241 e prenota il tuo posto per godere dei nostri “20 di Cinema”

Note tecniche:

Le proiezioni avranno inizio tra le 20,15 e le 20,30, in base alla durata del film, come da programma. Tutti i film saranno proiettati presso il Centro Sociale Aranceto, in Via Salemi 1. Le prenotazioni possono avvenire online sul sito www.ilcomunalecz.it o telefonicamente al numero 0961 741241