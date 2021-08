Artedanza più forte delle difficoltà. La scuola catanzarese raccoglie soddisfazioni in America

All’americano Ballet Beyond Borders, nel Montana, si sono aggiudicati ben 5 premi: due Gold Medal (primo posto) le hanno prese con il gruppo contemporaneo juniores con la coreografia “Sind” e il gruppo classico juniores con “L’ombra di un tango”; due Silver Medal, secondo posto, le hanno prese per il passo a due juniores contemporaneo con “Un amore, una lacrima” – con Flaminia Raimondi e Samuele Sapuppo – e per il gruppo classico allievi con “Grand valzer”; una Bronze Medal, terzo posto, per il gruppo contemporaneo allievi con “Do-re-mi-fa”.

Parliamo di Artedanza, la scuola e accademia per danzatori catanzarese, che al concorso Danzafirenze 2021 aveva vinto, tra le altre cose, proprio la borsa di studio che gli aveva consentito la partecipazione al concorso internazionale statunitense, svolto online per quest’anno, ma in presenza per il 2022. Anche in Toscana infatti, gli allievi e ballerini professionisti formati nella scuola diretta da Giovanni Calabrò si erano distinti nel corso della due giorni della ventesima edizione del premio, facendo incetta di premi e borse di studio. La giuria del concorso, internazionale, era composta da personalità della danza, tra coreografi di fama come Patrizia Coletta, Samuele Cardini, Laura Pulin, e direttori di prestigiose compagnie come Rosanna Brocanello, Daniel Tinazzi, Claudia Zaccari, danzatori come Kristina Grigorova e Bruno Milo, insegnanti come Tamas Moricz.

I ragazzi di Artedanza in Toscana hanno dovuto affrontare una selezione molto complessa, visti gli oltre 140 partecipanti, ma sono riusciti lo stesso ad agguantare il primo posto nelle categorie Solisti Classico Allievi, Solisti Classico Juniores (ex aequo), Solisti Classico Seniores, Gruppi Classico Baby, Solisti Moderno Juniores (ex aequo) – dove si sono qualificati anche al terzo posto -, e ancora nella categoria Duo Moderno Juniores, in quella di Gruppo Moderno Allievi e nella categoria Gruppi Moderno Juniores. Hanno vinto poi il secondo posto nella categoria Solisti Moderno Baby e il terzo posto in quella Solisti Moderno Seniores (ex aequo). Il Gruppo Moderno Juniores ha vinto anche la partecipazione al Gala in Montana (Usa), la partecipazione al Danzarte International Dance Competition edizione 2022 a Faro (Portogallo) e la partecipazione al Concorso Coreografica Città di Torino 2022. Innumerevoli sono stati gli inviti a partecipazioni gratuite che si terranno presso vari Campus di scuole di danza in Italia, mentre due allieve hanno vinto pure il premio di una nota Azienda di abbigliamento del settore, la Só Dança.

Tutto questo a dimostrazione che si può lavorare anche in condizioni estreme, come a distanza, dal pc, come avvenuto per la prima parte di questo periodo di pandemia mondiale che ha costretto tutti a casa: Giovanni Calabrò e il suo braccio destro, Giuseppe Torchia, hanno fatto di tutto pur di continuare a fare esercitare i loro ragazzi, con l’obiettivo di mantenerli in forma, nonostante le restrizioni. E ci sono riusciti. Ovviamente tutti, per spostarsi, hanno fatto il vaccino: «La maggior parte di loro avevano già provveduto a vaccinarsi prima di Firenze – ha confermato Calabrò -. Condivido i dubbi sul vaccino, ci stanno tutti, ma questa è una malattia di cui si muore. E il vaccino al momento è l’unica via». Quindi tutto a posto con il green pass? Cosa succederà alla riapertura della scuola, prevista per il 12 settembre? «Noi ci atterremo alle normative, tutti i tesserati dovranno mostrare il green pass – ci ha risposto Calabrò -. Dai dodici anni in su sono tutti vaccinati, come previsto. I più piccoli no, non sono tenuti a farlo». E con i genitori, come la mettiamo? «Se non avranno il green pass, e quindi non saranno vaccinati, non potranno accedere ai locali della scuola. Vorrà dire che lasceranno i figli al portone d’ingresso. Per le questioni di segreteria c’è sempre internet».