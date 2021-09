Domani al Cinema Teatro “Comunale” in scena “Giù il cappello!”

Si riaccendono le luci del Cinema Teatro Comunale, un momento importante di ripresa e di speranza per il futuro, tanto per chi tornerà a calcare le scene quanto per chi potrà tornare a godere della magia dello spettacolo dal vita. Si riparte domani, sabato 4 settembre alle 20,30 e domenica 5 settembre alle 18,30. La compagnia Teatro Incanto riaccende i motori nel teatro “Centro del centro storico”, con una commedia storica, “Giù il cappello!”, lo spettacolo che ha segnato tutta la vita del Teatro Incanto perché nella trama stessa si racconta quello che il Teatro Incanto ha realizzato negli anni.

L’apertura di un teatro che potesse dare vitalità a tutte le associazioni del posto, coinvolgere i bambini, Fare Teatro con amore e passione. Lo spettacolo è completamente gratuito per tutti i possessori dell’abbonamento alla stagione Domenica d’Incanto del 2019, ma è comunque obbligatorio prenotare, scegliere il posto ed essere muniti di Green Pass.

Mercoledì 15 e giovedì 16, sempre alle 20.30, sarà la volta di “Candida”, commedia di Nino Gemelli realizzata dal Teatro Incanto.

“Un modo straordinario per riprendere il contatto con il teatro, per presentare la nuova stagione teatrale, per ricominciare a frequentare il nostro TeatroLAB- 2 ore fuori dal mondo – afferma il direttore artistico, Francesco Passafaro -. La riapertura del Comunale e la ripresa delle attività del Teatro Incanto con le sue commedie e soprattutto con il suo TeatroLAB -2 ore fuori dal mondo, la nostra scuola di teatro per grandi e bambini, è per me un simbolo di speranza. Dopo un anno e più passati a cercare di capire cosa fare abbiamo stabilito di realizzare un tipo di didattica integrata che possa comprendere sia l’online che l’incontro in presenza, che è il vero modo per fare teatro. Le iniziative del Comunale e del Teatro Incanto saranno tantissime, sempre garantendo la totale sicurezza del luogo , del distanziamento, della sanificazione, ma soprattutto garantendo la possibilità di incontrare persone e di stare insieme, che è il motivo per cui il Comunale è diventato il Centro del centro storico. Ci siamo stati durante il lockdown, ci siamo oggi e contiamo di esserci anche domani, sempre facendo teatro con i grandi e soprattutto con i bambini, per i quali abbiamo delle sorprese che pensiamo possano essere molto apprezzate. Noi ci siamo, adesso aspettiamo la risposta dei nostri concittadini”. Per prenotare il tuo posto nel Centro del centro storico, chiama Carmen allo 0961 741241.